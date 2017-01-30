П.Порошенко проинформировал председателя бундестага об обострении ситуации на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Германию проинформировал президента бундестага Норберта Ламмерта об обострении ситуации на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
"Глава государства сообщил об обострении ситуации на Донбассе, а также продолжающуюся гибридную агрессии со стороны России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом контексте собеседники отметили важность сохранения единства и солидарности эффективного ответа на существующие угрозы для мира и безопасности.
Кроме того, П.Порошенко выразил благодарность за твердую позицию Н.Ламмерта в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и решительного непризнания аннексии Россией Крыма.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию .
Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага .