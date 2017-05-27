П.Порошенко погодив звільнення в запас генерал-майора СБУ К.Бриля
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко та голова Служби безпеки України Василь Грицак погодили звільнення в запас генерал-майора СБУ Костянтина Бриля, який зараз очолює Запорізьку обласну державну адміністрацію, передає УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
“У Службі безпеки України прийняли відставку генерал-майора СБУ Костянтина Бриля. Його рішення про звільнення у запас погодили Голова Служби безпеки України Василь Грицак та Президент України Петро Порошенко”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у відомстві, К.Бриль обрав для себе шлях держслужбовця та вирішив надалі служити Батьківщині на посаді голови Запорізької облдержадміністрації.
Також у СБУ побажали успіхів очільнику Запорізької ОДА та висловили вдячність за роки віддані українській спецслужбі.
Як повідомляв УНН, 18 травня голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, який був діючим офіцером СБУ, звільнився у запас силової структури.