П.Порошенко согласовал увольнения в запас генерал-майора СБУ К.Брыля
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и глава Службы безопасности Украины Василий Грицак согласовали увольнения в запас генерал-майора СБУ Константина Брыля, который сейчас возглавляет Запорожскую областную государственную администрацию, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"В Службе безопасности Украины приняли отставку генерал-майора СБУ Константина Брыля. Его решение об увольнении в запас согласовали Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и Президент Украины Петр Порошенко", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, К.Брыль избрал для себя путь госслужащего и решил впредь служить Родине в должности председателя Запорожской облгосадминистрации.
Также в СБУ пожелали успехов главе Запорожской ОГА и выразили благодарность за годы отданы украинской спецслужбе.
Как сообщал УНН, 18 мая председатель Запорожской облгосадминистрации Константин Брыль, который был действующим офицером СБУ, уволился в запас силовой структуры.