П.Порошенко подякував президенту Румунії за підтримку санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У ході робочого візиту на Мальту президент України Петро Порошенко провів зустріч із президентом Румунії Клаусом Йоханнісом, під час якої привітав послідовну позицію Бухареста в питанні збереження санкцій проти Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу глави держави.
“Петро Порошенко привітав послідовну позицію Румунії щодо необхідності збереження діючих санкцій ЄС щодо Росії через її триваючу агресію та порушення територіальної цілісності України”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, президент України подякував румунській стороні за важливу допомогу в реабілітації поранених українських військовослужбовців та організації оздоровлення дітей із українських сімей, які постраждали під час конфлікту на Донбасі. Він також висловлив вдячність за провідну роль Румунії в реалізації проекту Трастового фонду НАТО для України з кібернетичного захисту.
Президенти погодилися з необхідністю активізації роботи українсько-румунської спільної комісії з питань економічного, промислового, наукового і технічного співробітництва.
Також глави держав обговорили питання розширення можливостей для транспортування природного газу між двома країнами, в тому числі його реверсних постачань.
Як повідомляв УНН, на полях конгресу Європейської народної партії на Мальті П.Порошенко обговорив питання збереження і посилення санкцій проти Росії з лідером ЄНП Джозефом Долем, президентом Європарламенту Антоніо Таяні, главою Євроради Дональдом Туском, прем’єр-міністрами Іспанії та Угорщини Маріано Рахоєм і Віктором Орбаном.