П.Порошенко поблагодарил президента Румынии за поддержку санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В ходе рабочего визита на Мальту президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, во время которой поприветствовал последовательную позицию Бухареста в вопросе сохранения санкций против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.
“Петр Порошенко поприветствовал последовательную позицию Румынии относительно необходимости сохранения действующих санкций ЕС в отношении России из-за ее продолжающейся агрессии и нарушения территориальной целостности Украины”, — говорится в сообщении.
Кроме того, президент Украины поблагодарил румынскую сторону за важную помощь в реабилитации раненых украинских военнослужащих и организации оздоровления детей из украинских семей, пострадавших во время конфликта на Донбассе. Он также выразил благодарность за ведущую роль Румынии в реализации проекта Трастового фонда НАТО для Украины по кибернетической защите.
Президенты согласились с необходимостью активизации работы украинско-румынской совместной комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества.
Также главы государств обсудили вопрос расширения возможностей для транспортировки природного газа между двумя странами, в том числе его реверсных поставок.
Как сообщал УНН, на полях конгресса Европейской народной партии на Мальте П.Порошенко обсудил вопрос сохранения и усиления санкций против России с лидером ЕНП Джозефом Долем, президентом Европарламента Антонио Таяни, главой Евросовета Дональдом Туском, премьер-министрами Испании и Венгрии Мариано Рахоем и Виктором Орбаном.