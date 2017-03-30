П.Порошенко поблагодарил президента Румынии за поддержку санкций против РФ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 56213 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106131 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163373 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119962 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118682 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113726 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105078 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107266 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103738 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155764 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко поблагодарил президента Румынии за поддержку санкций против РФ

П.Порошенко поблагодарил президента Румынии за поддержку санкций против РФ

Киев  •  УНН

 • 8969 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. В ходе рабочего визита на Мальту президент Украины Петр Порошенко провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, во время которой поприветствовал последовательную позицию Бухареста в вопросе сохранения санкций против России. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу главы государства.

“Петр Порошенко поприветствовал последовательную позицию Румынии относительно необходимости сохранения действующих санкций ЕС в отношении России из-за ее продолжающейся агрессии и нарушения территориальной целостности Украины”, — говорится в сообщении.

Кроме того, президент Украины поблагодарил румынскую сторону за важную помощь в реабилитации раненых украинских военнослужащих и организации оздоровления детей из украинских семей, пострадавших во время конфликта на Донбассе. Он также выразил благодарность за ведущую роль Румынии в реализации проекта Трастового фонда НАТО для Украины по кибернетической защите.

Президенты согласились с необходимостью активизации работы украинско-румынской совместной комиссии по вопросам экономического, промышленного, научного и технического сотрудничества.

Также главы государств обсудили вопрос расширения возможностей для транспортировки природного газа между двумя странами, в том числе его реверсных поставок.

Как сообщал УНН, на полях конгресса Европейской народной партии на Мальте П.Порошенко обсудил вопрос сохранения и усиления санкций против России с лидером ЕНП Джозефом Долем, президентом Европарламента Антонио Таяни, главой Евросовета Дональдом Туском, премьер-министрами Испании и Венгрии Мариано Рахоем и Виктором Орбаном.

Украинские Национальные Новости

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