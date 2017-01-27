П.Порошенко планує зустрітися з А.Меркель у понеділок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко полетить у понеділок до Берліну, де планує зустрітися з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, пише УНН.
30 січня Президент України планує зустрітися з канцлером Німеччини. Як стало відомо УНН з власних джерел візит П.Порошенка буде одноденним.
Як повідомляв УНН, 18 січня відбулася телефонна розмова між Ангелою Меркель, президентом РФ та президентом Франції. Глави держав обговорили перебіг реалізації Мінських домовленостей, в тому числі з урахуванням підсумків саміту в “нормандському форматі” в Берліні 19 жовтня 2016 року. Сторони зійшлися на недостатній результативності роботи Контактної групи.
Раніше, 16 січня Президент України Петро Порошенко під час телефонної розмови з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель та президентом Франції Франсуа Олландом дійшли згоди щодо необхідності продовження роботи з підготовки дорожньої карти імплементації Мінських домовленостей.