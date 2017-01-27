П.Порошенко планирует встретиться с А.Меркель в понедельник

30 января Президент Украины планирует встретиться с канцлером Германии. Как стало известно УНН из собственных источников визит П.Порошенко будет однодневным.

Как сообщал УНН, 18 января состоялась телефонная беседа между Ангелой Меркель, президентом РФ и президентом Франции. Главы государств обсудили ход реализации Минских договоренностей, в том числе с учетом итогов саммита в "нормандском формате" в Берлине 19 октября 2016 года. Стороны сошлись на недостаточной результативности работы Контактной группы.

Ранее, 16 января Президент Украины Петр Порошенко во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей.