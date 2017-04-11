П.Порошенко підписав закон про внесення змін до КПК щодо заочного правосуддя
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон України №5610 про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу в частині заочного правосуддя. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає УНН.
"Повернуто з підписом від Президента", - йдеться в повідомленні.
"Основні завдання цього закону - додати до статей, які підлягають заочному засудженню, статтю 255 (створення злочинної організації). Наразі такої статті там немає, що унеможливлює покарання за економічні і військові злочини", - сказав у ВР Генеральний прокурор Юрій Луценко, презентуючи законопроект №5610.
Крім того, документ убезпечить від оскаржень рішень українських судів у ЄСПЛ, оскільки конкретизує терміни.
Нагадаємо, 23 лютого 2017 року Верховна Рада ухвалила зміни до КПК щодо заочного правосуддя.