П.Порошенко подписал закон о внесении изменений в УПК относительно заочного правосудия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Украины №5610 о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс в части заочного правосудия. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает УНН.
"Возвращено с подписью от Президента", - говорится в сообщении.
"Основные задачи этого закона - добавить к статьям, которые подлежат заочном осуждению, статью 255 (создание преступной организации). Сейчас такой статьи там нет, что делает невозможным наказание за экономические и военные преступления", - сказал в ВР Генеральный прокурор Юрий Луценко, представляя законопроект №5610.
Кроме того, документ обезопасит от обжалований решений украинских судов в ЕСПЧ, поскольку конкретизирует сроки.
Напомним, 23 февраля 2017 Верховная Рада приняла изменения в УПК относительно заочного правосудия .