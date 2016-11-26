П.Порошенко: пам'ять про злочин організаторів Голодомору дає сили захищати майбутнє
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав вшанувати пам'ять жертв голодоморів, зазначаючи, що пам'ять про страшний злочин організаторів Голодомору дає сили Україні захищати своє майбутнє. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Пам'ять про страшний злочин організаторів Голодомору дає нам сили захищати своє майбутнє. Україна пам'ятає", - написав Глава держави.
Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко 26 листопада візьме участь у заходах до Дня пам'яті жертв голодоморів.
Нагадаємо, Україна цього року вшановує день пам’яті жертв голодоморів 26 листопада.
За даними МЗС, пам'ять жертв Голодомору вшанують в Україні та у 36 країнах світу.