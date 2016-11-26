П.Порошенко: память о преступлении организаторов Голодомора дает силы защищать будущее
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал почтить память жертв голодоморов, отмечая, что память о страшном преступлении организаторов Голодомора дает силы Украине защищать свое будущее. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Память о страшном преступлении организаторов Голодомора дает нам силы защищать свое будущее. Украина помнит", - написал глава государства.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов.
Напомним, Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.
По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.