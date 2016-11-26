П.Порошенко: память о преступлении организаторов Голодомора дает силы защищать будущее

"Память о страшном преступлении организаторов Голодомора дает нам силы защищать свое будущее. Украина помнит", - написал глава государства.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов.

Напомним, Украина в этом году чтит память жертв голодоморов 26 ноября.

По данным МИД, память жертв Голодомора почтят в Украине и в 36 странах мира.