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П.Порошенко оголосив конкурс на посаду голови Одеської ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Петро Порошенко оголосив конкурс на вакантну посаду голови Одеської обласної державної адміністрації. Відповідне розпорядження опубліковано на сайті Глави держави, передає УНН.

П.Порошенко оголосив конкурс на посаду голови Одеської ОДА

"Відповідно до частини другої статті 23 Закону України "Про державну службу":

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації.
2. Затвердити Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації (додаються)", - йдеться у розпорядженні.

Розпорядження набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 7 листопада голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі заявив про те, що подає у відставку.

Як повідомляв УНН, 9 листопада Президент Петро Порошенко звільнив голову Одеської обласної державної адміністрації Михеіла Саакашвілі із займаної посади.

Українські Національні Новини

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