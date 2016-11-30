П.Порошенко объявил конкурс на должность главы Одесской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Петр Порошенко объявил конкурс на вакантную должность главы Одесской областной государственной администрации. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Главы государства, передает УНН.
"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе":
1. Объявить конкурс на занятие вакантной должности главы Одесской областной государственной администрации.
2. Утвердить Условия проведения конкурса на занятие вакантной должности главы Одесской областной государственной администрации (прилагаются)", - говорится в распоряжении.
Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, 7 ноября глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о том, что подает в отставку.
Как сообщал УНН, 9 ноября Президент Петр Порошенко уволил главу Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили с занимаемой должности.