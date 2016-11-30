П.Порошенко объявил конкурс на должность главы Одесской ОГА

"Согласно части второй статьи 23 Закона Украины "О государственной службе":

1. Объявить конкурс на занятие вакантной должности главы Одесской областной государственной администрации.

2. Утвердить Условия проведения конкурса на занятие вакантной должности главы Одесской областной государственной администрации (прилагаются)", - говорится в распоряжении.

Распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 7 ноября глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил о том, что подает в отставку.

Как сообщал УНН, 9 ноября Президент Петр Порошенко уволил главу Одесской областной государственной администрации Михеила Саакашвили с занимаемой должности.