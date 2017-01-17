П.Порошенко очікує, що у 2017-му збільшиться обсяг фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі провів зустріч з Президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Сумою Чакрабарті. Глава держави висловив сподівання щодо збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною у 2017 році, передає УНН із посиланням на прес-службу АП.
Як відзначили у прес-службі, співрозмовники обговорили перспективи розвитку співробітництва та впровадження інвестиційних проектів за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.
"Глава Української держави висловив сподівання щодо збільшення обсягу фінансових ресурсів ЄБРР для співпраці з Україною у 2017 році", - йдеться у повідомленні.
Раніше президент ЄБРР С.Чакрабарті високо оцінив дії української влади у питанні націоналізації ПриватБанку та підтвердив наміри ЄБРР і далі надавати експертну допомогу в реформуванні цієї банківської установи.