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П.Порошенко ожидает, что в 2017-м увеличится объем финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной

П.Порошенко ожидает, что в 2017-м увеличится объем финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной

Киев • УНН

 • 7817 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти. Глава государства выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

Как отметили в пресс-службе, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.

"Глава Украинского государства выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году", - говорится в сообщении.

Ранее президент ЕБРР С.Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации ПриватБанка и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения.

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