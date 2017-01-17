П.Порошенко ожидает, что в 2017-м увеличится объем финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе провел встречу с Президентом Европейского банка реконструкции и развития Суммой Чакрабарти. Глава государства выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
Как отметили в пресс-службе, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества и внедрения инвестиционных проектов при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.
"Глава Украинского государства выразил надежду на увеличение объема финансовых ресурсов ЕБРР для сотрудничества с Украиной в 2017 году", - говорится в сообщении.
Ранее президент ЕБРР С.Чакрабарти высоко оценил действия украинских властей в вопросе национализации ПриватБанка и подтвердил намерения ЕБРР и дальше оказывать экспертную помощь в реформировании этого банковского учреждения.