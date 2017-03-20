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П.Порошенко очікує, що новий Верховний Суд запрацює у травні-червні

Київ • УНН

 • 9525 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Новий Верховний Суд має запрацювати вже у травні-червні цього року. Про це на засіданні Ради регіонального розвитку заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

“Очікую, що новий Верховний Суд запрацює вже у травні-червні”, — сказав Президент.

Він також додав: “Мусимо за ці весняні місяці проголосувати нове процесуальне законодавство, яке забезпечить перехід судової системи з чотириланкової до триланкової, чим завершимо процес виконання рекомендацій Ради Європи з цього питання”.

За словами Глави держави, після конкурсу до Верховного Суду розпочнеться реорганізація апеляційних судів.

“Нове законодавство дозволяє брати в конкурсах участь не тільки суддям, а й адвокатам та науковцям”, — сказав П.Порошенко.

Як повідомляв УНН, у середині травня оприлюднять рейтинги кандидатів до Верховного Суду.

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