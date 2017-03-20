П.Порошенко очікує, що новий Верховний Суд запрацює у травні-червні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Новий Верховний Суд має запрацювати вже у травні-червні цього року. Про це на засіданні Ради регіонального розвитку заявив Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
“Очікую, що новий Верховний Суд запрацює вже у травні-червні”, — сказав Президент.
Він також додав: “Мусимо за ці весняні місяці проголосувати нове процесуальне законодавство, яке забезпечить перехід судової системи з чотириланкової до триланкової, чим завершимо процес виконання рекомендацій Ради Європи з цього питання”.
За словами Глави держави, після конкурсу до Верховного Суду розпочнеться реорганізація апеляційних судів.
“Нове законодавство дозволяє брати в конкурсах участь не тільки суддям, а й адвокатам та науковцям”, — сказав П.Порошенко.
Як повідомляв УНН, у середині травня оприлюднять рейтинги кандидатів до Верховного Суду.