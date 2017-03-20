П.Порошенко ожидает, что новый Верховный Суд заработает в мае-июне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Новый Верховный Суд должен заработать уже в мае-июне этого года. Об этом на заседании Совета регионального развития заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Ожидаю, что новый Верховный Суд заработает уже в мае-июне", - сказал Президент.
Он также добавил: "Мы должны за эти весенние месяцы проголосовать за новое процессуальное законодательство, которое обеспечит переход судебной системы с четырехзвенной к трехзвенной, чем завершим процесс выполнения рекомендаций Совета Европы по этому вопросу".
По словам Главы государства, после конкурса в Верховный Суд начнется реорганизация апелляционных судов.
"Новое законодательство позволяет принимать в конкурсах участие не только судьям, но и адвокатам и ученым", - сказал П.Порошенко.
Как сообщал УНН, в середине мая обнародуют рейтинги кандидатов в Верховный Суд.