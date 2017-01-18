П.Порошенко обговорив з віце-президентом ЄП макрофінансову допомогу Україні в 600 млн євро

"Мали гарну зустріч з Президентом Порошенко з питань економіки, макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро, безпеки та безвізового режиму. ЄС підтримує Україну", - написав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко зустрівся з Віце-Президентом Європейської Комісії з питань євро та соціального діалогу Валдісом Домбровскісом та Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики – Віце-президентом Європейської Комісії Федерікою Моґеріні у Давосі. Глава держави наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення рішення про надання українцям безвізового режиму.