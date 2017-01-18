П.Порошенко обсудил с вице-президентом ЕП макрофинансовую помощь Украине в 600 млн евро

"Имели хорошую встречу с Президентом Порошенко по вопросам экономики, макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, безопасности и безвизового режима. ЕС поддерживает Украину", - написал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини в Давосе. Глава государства подчеркнул важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима.