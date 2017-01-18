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П.Порошенко обсудил с вице-президентом ЕП макрофинансовую помощь Украине в 600 млн евро

П.Порошенко обсудил с вице-президентом ЕП макрофинансовую помощь Украине в 600 млн евро

Киев • УНН

 • 7522 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня во время встречи на полях Давосского форума Президент Украины Петр Порошенко обсудил с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом вопрос предоставления ЕС Украине макрофинансовой помощи в 600 млн евро и "безвиза". Об этом в своем микроблоге в Twitter написал вице-президент Европейской Комиссии Валдис Домбровскис, передает УНН.

"Имели хорошую встречу с Президентом Порошенко по вопросам экономики, макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро, безопасности и безвизового режима. ЕС поддерживает Украину", - написал он.

Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко встретился с вице-президентом Европейской Комиссии по вопросам евро и социального диалога Валдисом Домбровскисом и Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности - вице-президентом Европейской Комиссии Федерикой Могерини в Давосе. Глава государства подчеркнул важность скорейшего принятия решения о предоставлении украинцам безвизового режима.

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