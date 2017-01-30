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П.Порошенко обговорив з представниками німецьких ділових кіл очищення банківської системи в Україні

Київ • УНН

 • 5994 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. У рамках робочого візиту до Берліна Президент України Петро Порошенко провів зустріч з представниками німецьких ділових кіл, під час якої було обговорено реформування в Україні, зокрема прогрес в очищенні банківської системи, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.

“Глава держави докладно поінформував про прогрес України на шляху реформ. Окремий акцент було зроблено на стабілізації макроекономічної ситуації в державі, прогресі в очищенні банківської системи та дерегуляції, важливих зусиллях у рамках реформування сфери енергетики, а також протидії корупції”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що П.Порошенко наголосив на тому, що надзвичайно важливим завданням, над яким працює українська влада, є створення умов для безпечного інвестування в Україну.

Також Президент підкреслив, що разом із запуском поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, відкрито нові перспективні можливості для нарощування взаємодії між Києвом та Берліном.

Повідомляється, що у зустрічі взяли участь представники провідних компаній банківської сфери, телекомунікаційної галузі, а також представники будівельних і агропромислових компаній.

Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.

Планується, що Президент України проведе зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.

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