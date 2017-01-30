П.Порошенко обсудил с представителями немецких деловых кругов очистку банковской системы в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В рамках рабочего визита в Берлин Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями немецких деловых кругов, во время которой было обсуждено реформирование в Украине, в частности прогресс в очистке банковской системы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава государства подробно проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ. Отдельный акцент был сделан на стабилизацию макроэкономической ситуации в стране, прогрессе в очистке банковской системы и дерегуляцию, важных усилиях в рамках реформирования сферы энергетики, а также противодействия коррупции ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что П.Порошенко отметил, что важнейшей задачей, над которой работает украинская власть, является создание условий для безопасного инвестирования в Украину.
Также Президент подчеркнул, что вместе с запуском углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, открыты новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином.
Сообщается, что во встрече приняли участие представители ведущих компаний банковской сферы, телекоммуникационной отрасли, а также представители строительных и агропромышленных компаний.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.