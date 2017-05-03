П.Порошенко обговорив з А.Дудою інцидент з демонтажем українського пам'ятника в Польщі

КИЇВ. 3 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Президентом Польщі Анджеєм Дудою під час якої обговорили інцидент з демонтажем українського пам'ятника в селі Грушовичі поблизу Перемишля 26 квітня цього року. Про це повідомили у прес-службі Глави держави, передає УНН.