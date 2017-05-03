П.Порошенко обсудил с А.Дудой инцидент с демонтажем украинского памятника в Польше
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Президентом Польши Анджеем Дудой во время которого обсудили инцидент с демонтажем украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля 26 апреля этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Главы государства, передает УНН.
Как отметили в пресс-службе, Президент Украины осудил инцидент с демонтажем украинского памятника в селе Грушовичи вблизи Перемышля 26 апреля этого года. Он подчеркнул неприемлемость издевательства над государственными символами Украины и отметил, что это потребует реакции польского руководства.
"В ответ А.Дуда пообещал лично рассмотреть этот инцидент и дать ему надлежащую оценку, чтобы не допустить подобных рецидивов в будущем", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что президенты Украины и Польши договорились о координации шагов по легализации всех мест захоронений как на территории Польши, так и польских в Украине, с целью обеспечения им надлежащей опеки на государственном уровне в соответствии с двусторонним соглашением о сохранении мест памяти.
Как проинформировали в пресс-службе, Глава Украинского государства поздравил Президента Польши с двести двадцать шестой годовщиной Конституции Речи Посполитой, который отмечается 3 мая.
"В контексте чествования 70-й годовщины операции" Висла "Президент Петр Порошенко выразил надежду на неизменность позиции польского руководства по решительного осуждения этого преступления коммунистического режима, в результате которого 140 тысяч украинцев были принудительно выселены из своих домов", - добавили в сообщении.
Также отмечается, что стороны положительно оценили результаты заседания Консультационного Комитета Президентов Украины и Республики Польша, состоявшемся 11 апреля этого года в Киеве.
"Петр Порошенко пригласил Главу польского государства посетить с визитом Украину в текущем году", - отметили в пресс-службе Главы государства.
Напомним, 28 апреля, в Минкульте Польши сообщали о том, что демонтаж памятника УПА в селе Грушовичи вблизи Перемышля является законным.