П.Порошенко обговорив із М.Шульцем санкції проти РФ, безвіз для України та УА з ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко провів зустріч з колишнім Президентом Європейського Парламенту Мартіном Шульцем у Давосі. Співрозмовники обмінялися думками щодо продовження санкцій ЄС проти Росії у зв’язку з її агресією проти України, запровадження безвізового режиму для громадян України, ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.
Як повідомили у прес-службі, Глава держави висловив вдячність Мартіну Шульцу за постійну і незмінну підтримку України, її незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та європейського вибору під час його перебування на посаді Президента Європейського Парламенту.
"Співрозмовники обмінялися думками щодо продовження санкцій ЄС проти Росії у зв’язку з її агресією проти України, запровадження безвізового режиму для громадян України, ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко у рамках участі у Всесвітньому економічному форумі в Давосі зустрівся із колишнім президенто Європейського парламенту Мартіном Шульцом.