П.Порошенко обсудил с М.Шульцем санкции против РФ, безвиз для Украины и СА с ЕС

Как сообщили в пресс-службе, Глава государства выразил благодарность Мартину Шульцу за постоянную и неизменную поддержку Украины, ее независимости, суверенитета, территориальной целостности и европейского выбора во время его пребывания в должности Президента Европейского Парламента.

"Собеседники обменялись мнениями о продлении санкций ЕС против России в связи с ее агрессией против Украины, введение безвизового режима для граждан Украины, ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе встретился с бывшим президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.