П.Порошенко обговорив із главами МЗС Словаччини, Чехії та Угорщини санкції проти РФ

За даними прес-служби, Глава держави висловив вдячність Словаччині, Чехії та Угорщині за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

“Сторони обговорили хід імплементації Мінських домовленостей та розвиток подій на Донбасі. Йшлося про важливість дотримання режиму санкцій ЄС проти Росії до повного виконання нею взятих на себе зобов’язань у рамках мінського процесу та відновлення територіальної цілісності України. В контексті європейської проблематики керівники зовнішньополітичних відомств Словаччини, Чехії та Угорщини висловили підтримку євроінтеграційним прагненням України. Співрозмовники привітали схвалення Європейським парламентом резолюції щодо скасування візового режиму для українців”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними прес-служби, окрему увагу було приділено розширенню взаємодії в рамках НАТО та регіональної співпраці України з країнами “Вишеградської четвірки”, головування в якій 1 липня цього року перебирає на себе Угорщина.

Нагадаємо, Словаччина, Угорщина та Чехія висловили підтримку територіальної цілісності України.

Разом з тим, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що подвійне громадянство є нормальним явищем в Європі. Він також виступив за те, щоб угорці, які проживають в Україні, могли мати подвійне громадянство.