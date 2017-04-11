П.Порошенко обсудил с главами МИД Словакии, Чехии и Венгрии санкции против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных и европейских дел Словацкой Республики Мирославом Лайчаком, министром иностранных дел Чешской Республики Любомиром Заоралеком и Министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Главы государства.
По данным пресс-службы, глава государства выразил благодарность Словакии, Чехии и Венгрии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Стороны обсудили ход имплементации Минских договоренностей и развитие событий на Донбассе. Речь шла о важности соблюдения режима санкций ЕС против России до полного выполнения ею взятых на себя обязательств в рамках минского процесса и восстановления территориальной целостности Украины. В контексте европейской проблематики руководители внешнеполитических ведомств Словакии, Чехии и Венгрии выразили поддержку евроинтеграционным стремлениям Украины. Собеседники приветствовали одобрение Европейским парламентом резолюции об отмене визового режима для Украинской", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным пресс-службы, особое внимание было уделено расширению взаимодействия в рамках НАТО и регионального сотрудничества Украины со странами "Вышеградской четверки", председательство в которой 1 июля этого года принимает на себя Венгрия.
Напомним, Словакия, Венгрия и Чехия выразили поддержку территориальной целостности Украины.
Вместе с тем, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что двойное гражданство является нормальным явлением в Европе. Он также выступил за то, чтобы венгры, проживающие в Украине, могли иметь двойное гражданство.