П.Порошенко обговорить з А.Меркель дорожню карту щодо виконання мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Сьогодні на переговорах Президент України Петро Порошенко обговорить із канцлером ФРН Ангелою Меркель дорожню карту щодо виконання мінських угод. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.
"Ми сьогодні обговоримо дорожню карту мінських домовленостей про яку домовились ув Берліні під час Нормандського саміту", - сказав Президент.
Раніше Президент України Петро Порошенко повідомив, що Україні від ЄС потрібна єдність та солідарність із країною.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Запланована зустріч Президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.