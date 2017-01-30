П.Порошенко обсудит с А.Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня на переговорах Президент Украины Петр Порошенко обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН.
"Мы сегодня обсудим дорожную карту минских договоренностей о которой договорились в Берлине во время Нормандского саммита", - сказал Президент.
Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украине от ЕС нужно единство и солидарность со страной.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Запланирована встреча Президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.