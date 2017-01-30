П.Порошенко обсудит с А.Меркель дорожную карту по выполнению минских соглашений

"Мы сегодня обсудим дорожную карту минских договоренностей о которой договорились в Берлине во время Нормандского саммита", - сказал Президент.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Украине от ЕС нужно единство и солидарность со страной.

Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Запланирована встреча Президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.