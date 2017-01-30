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П.Порошенко не виключив посилення санкцій проти Росії

П.Порошенко не виключив посилення санкцій проти Росії

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. У випадку, якщо Росія не буде імплементовувати мінські домовленості, можливе посилення санкцій проти РФ. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, передає УНН.

"Я хотів би висловити надію, що ми зможемо знайти достатньо аргументів, щоб Росія нарешті повернулася за стіл переговорів і нарешті почала імплементувати мінські домовленості. У випадку, якщо цієї імплементації не відбудеться, ми вважаємо збереження, а якщо і потрібно - посилення санкційного тиску на РФ. Я дуже вдячний пані канцлеру за позицію в цьому питанні", - сказав Президент.

Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Україна залишається відданою мінським угодам.

Українські Національні Новини

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