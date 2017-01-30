П.Порошенко не исключил усиления санкций против России
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В случае, если Россия не будет имплементировать минские договоренности, возможно усиление санкций против РФ. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает УНН.
"Я хотел бы выразить надежду, что мы сможем найти достаточно аргументов, чтобы Россия наконец вернулась за стол переговоров и наконец начала имплементировать минские договоренности. В случае, если этой имплементации не произойдет, мы считаем сохранение, а если и нужно - усиление санкционного давления на РФ. Я очень благодарен г-же канцлеру за позицию в этом вопросе ", - сказал Президент.