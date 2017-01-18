П.Порошенко назвав антикорупційним кроком те, що Україна не купує російського газу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко назвав антикорупційним кроком те, що Україна не купує російського газу. Про це Глава держави заявив під час поїздки до Давосу, повідомив на своєму мікроблозі у Twitter його прес-секретар Святослав Цеголко, передає УНН.
“Сьогодні Україна не купує російського газу. Це також антикорупційний крок” — цитує Президента прес-секретар.
Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 16 січня зменшився до 10,943 млрд куб. м.