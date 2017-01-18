П.Порошенко назвал антикоррупционным шагом то, что Украина не покупает российский газ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назвал антикоррупционным шагом то, что Украина не покупает российский газ. Об этом Глава государства заявил во время поездки в Давос, сообщил в своем микроблоге в Twitter его пресс-секретарь Святослав Цеголко, передает УНН.
"Сегодня Украина не покупает российский газ. Это также антикоррупционный шаг", - цитирует Президента пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 16 января уменьшился до 10,943 млрд куб. м.