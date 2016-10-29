П.Порошенко нагородив 109 бійців АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав указ про нагородження 109 військових, які брали участь в бойових діях на Донбасі, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Серед нагороджених 26 захисників відзначені посмертно, 83 військовослужбовці отримали поранення в зоні проведення антитерористичної операції.
Військовослужбовці, нагороджені Главою держави, виконували завдання в районі Зайцевого, Авдіївки та на маріупольському напрямку.
Посмертно відзначено п’ять захисників орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, ще 21 загиблий військовий – орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
83 поранені бійці отримали медалі "Захиснику Вітчизни".