П.Порошенко наградил 109 бойцов АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении 109 военных, участвовавших в боевых действиях на Донбассе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Среди награжденных 26 защитников отмечены посмертно, 83 военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции.
Военнослужащие, награжденные Главой государства, выполняли задачи в районе Зайцево, Авдеевки и на мариупольском направлении.
Посмертно отмечено пять защитников орденом Богдана Хмельницкого III степени, еще 21 погибший военный - орденом "За мужество" III степени.
83 раненых бойцы получили медали "Защитнику Отечества".