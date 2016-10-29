П.Порошенко наградил 109 бойцов АТО

Среди награжденных 26 защитников отмечены посмертно, 83 военнослужащих получили ранения в зоне проведения антитеррористической операции.

Военнослужащие, награжденные Главой государства, выполняли задачи в районе Зайцево, Авдеевки и на мариупольском направлении.

Посмертно отмечено пять защитников орденом Богдана Хмельницкого III степени, еще 21 погибший военный - орденом "За мужество" III степени.

83 раненых бойцы получили медали "Защитнику Отечества".