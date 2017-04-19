П.Порошенко нагадав, що останній візит Президента України до Британії відбувся 22 роки тому

“Президент нагадав, що Україна та Британія цього року відзначають 25-річчя встановлення дипломатичних відносин та зауважив, що нинішній візит до Великої Британії має велике значення, оскільки останній візит українського Президента до цієї країни відбувся 22 роки назад у 1995 році”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, Президент запросив Т.Мей відвідати Україну.