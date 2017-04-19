П.Порошенко напомнил, что последний визит Президента Украины в Британию состоялся 22 года назад

"Президент напомнил, что Украина и Великобритания в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений и отметил, что нынешний визит в Великобританию имеет большое значение, поскольку последний визит украинского Президента в эту страну состоялся 22 года назад в 1995 году", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Президент пригласил Т.Мей посетить Украину.