П.Порошенко напомнил, что последний визит Президента Украины в Британию состоялся 22 года назад
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко напомнил, что последний визит украинского Президента в Великобританию состоялся 22 года назад, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Президент напомнил, что Украина и Великобритания в этом году отмечают 25-летие установления дипломатических отношений и отметил, что нынешний визит в Великобританию имеет большое значение, поскольку последний визит украинского Президента в эту страну состоялся 22 года назад в 1995 году", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Президент пригласил Т.Мей посетить Украину.