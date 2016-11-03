П.Порошенко: кожні два тижні в Україні проходять інвестиційні форуми
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Кожні два тижні в Україні проходять інвестиційні форуми, які приносять сотні мільйонів гривень інвестицій та десятки тисяч робочих місць. Про це Президент України Петро Порошенко повідомив під час візиту до Львова на 16-й міжнародний економічний форум, передає кореспондент УНН.
“Приємно, що фактично кожні два тижні в Україні відбуваються інвестиційні форуми такого масштабу. Два тижні тому це було у Харкові з фантастичними результатами. Обсяги інвестицій після цього досягали десятки або й сотні мільйонів гривень, кількість проектів по створенню робочих місць вимірюється десятками тисяч. Так само сьогодні на Галичині сам факт зацікавленість такої кількості інвесторів свідчить про правильність шляху, який ми обрали. Наші рішучі дії в справі реформування України 100% приносять результат”, — сказав Президент.