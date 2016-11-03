П.Порошенко: каждые две недели в Украине проходят инвестиционные форумы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Каждые две недели в Украине проходят инвестиционные форумы, которые приносят сотни миллионов гривен инвестиций и десятки тысяч рабочих мест. Об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил во время визита во Львов на 16-й международный экономический форум, передает корреспондент УНН.
"Приятно, что фактически каждые две недели в Украине происходят инвестиционные форумы такого масштаба. Две недели назад это было в Харькове с фантастическими результатами. Объемы инвестиций после этого достигали десятки или даже сотни миллионов гривен, количество проектов по созданию рабочих мест измеряется десятками тысяч. Так же сегодня на Галичине сам факт заинтересованности такого количества инвесторов свидетельствует о правильности пути, который мы выбрали. Наши решительные действия в деле реформирования Украины 100% приносят результат", - сказал Президент.