П.Порошенко: каждые две недели в Украине проходят инвестиционные форумы

"Приятно, что фактически каждые две недели в Украине происходят инвестиционные форумы такого масштаба. Две недели назад это было в Харькове с фантастическими результатами. Объемы инвестиций после этого достигали десятки или даже сотни миллионов гривен, количество проектов по созданию рабочих мест измеряется десятками тысяч. Так же сегодня на Галичине сам факт заинтересованности такого количества инвесторов свидетельствует о правильности пути, который мы выбрали. Наши решительные действия в деле реформирования Украины 100% приносят результат", - сказал Президент.