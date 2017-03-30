П.Порошенко і президент ЄНП скоординували шляхи посилення тиску на Росію
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко та президент Європейської народної партії Джозеф Дол скоординували шляхи посилення міжнародного тиску на Росію. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
У рамках участі в конгресі Європейської народної партії на Мальті П.Порошенко провів зустріч з президентом Європейської народної партії Джозефом Долем.
“Лідери скоординували шляхи посилення міжнародного тиску на Росію у зв’язку з її останніми неправомірними діями, що дестабілізували ситуацію на Донбасі”, — сказано у повідомленні.
Президент ЄНП також підтвердив незмінність підтримки України та збереження санкцій проти Росії до моменту відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, включаючи Крим.
Під час зустрічі також сторони обговорили перспективи завершення ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.
Нагадаємо, 29-30 березня Президент України Петро Порошенко перебуває з робочим візитом у Республіці Мальта.