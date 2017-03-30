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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 55927 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 106053 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 163260 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119890 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118635 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113705 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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П.Порошенко и президент ЕНП скоординировали пути усиления давления на Россию

П.Порошенко и президент ЕНП скоординировали пути усиления давления на Россию

Киев  •  УНН

 • 9911 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской народной партии Джозеф Дол скоординировали пути усиления международного давления на Россию. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

В рамках участия в конгрессе Европейской народной партии на Мальте П.Порошенко провел встречу с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем.

“Лидеры скоординировали пути усиления международного давления на Россию в связи с ее последними неправомерными действиями, которые дестабилизируют ситуацию в Донбассе”, — говорится в сообщении.

Президент ЕНП также подтвердил неизменность поддержки Украины и сохранения санкций против России до момента восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.

Во время встречи также стороны обговорили перспективы завершения ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.

Напомним, 29-30 марта Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Мальта.

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