П.Порошенко и президент ЕНП скоординировали пути усиления давления на Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент Европейской народной партии Джозеф Дол скоординировали пути усиления международного давления на Россию. Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.
В рамках участия в конгрессе Европейской народной партии на Мальте П.Порошенко провел встречу с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем.
“Лидеры скоординировали пути усиления международного давления на Россию в связи с ее последними неправомерными действиями, которые дестабилизируют ситуацию в Донбассе”, — говорится в сообщении.
Президент ЕНП также подтвердил неизменность поддержки Украины и сохранения санкций против России до момента восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым.
Во время встречи также стороны обговорили перспективы завершения ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также введение Евросоюзом безвизового режима для граждан Украины.
Напомним, 29-30 марта Президент Украины Петр Порошенко находится с рабочим визитом в Республике Мальта.