П.Порошенко і Н.Ламмерт наголосили на важливості пришвидшення “безвізу” для українців
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко та президент бундестагу Норберт Ламмерт під час зустрічі підкреслили важливість пришвидшення надання українцям безвізового режиму та ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Глава Української держави та Президент Бундестагу підкреслили важливість пришвидшення надання українцям безвізового режиму та ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко розпочав робочий візит до Німеччини.
Планується, що Президент України проведе зустріч з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Крім того, запланована зустріч президента з віце-канцлером, міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко провів зустріч з президентом бундестагу.