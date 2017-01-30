П.Порошенко и Н.Ламмерт отметили важность ускорения "безвиза" для украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и президент бундестага Норберт Ламмерт во время встречи подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Глава Украинского государства и Президент Бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.
Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.
Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.