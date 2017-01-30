П.Порошенко и Н.Ламмерт отметили важность ускорения "безвиза" для украинцев

"Глава Украинского государства и Президент Бундестага подчеркнули важность ускорения предоставления украинцам безвизового режима и ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", - говорится в сообщении.

Напомним, П.Порошенко начал рабочий визит в Германию.

Планируется, что Президент Украины проведет встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Кроме того, запланирована встреча президента с вице-канцлером, министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

Как сообщал УНН, П.Порошенко провел встречу с президентом бундестага.