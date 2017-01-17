П.Порошенко і лідер Китаю домовилися про обмін візитами
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко і голова КНР Сі Цзіньпін домовилися про обмін візитами, строки яких ще мають бути погоджені. Зустріч лідерів двох країн відбулася у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
"Лідери обох держав домовилися активізувати політичний діалог на найвищому рівні. Сторони домовилися про обмін візитами, строки яких будуть погоджені дипломатичними каналами", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, П.Порошенко сподівається на сприяння Китаю для припинення російської агресії проти України.