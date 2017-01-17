П.Порошенко и лидер Китая договорились об обмене визитами
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко и председатель КНР Си Цзиньпин договорились об обмене визитами, сроки которых еще должны быть согласованы. Встреча лидеров двух стран состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Лидеры двух государств договорились активизировать политический диалог на высшем уровне. Стороны договорились об обмене визитами, сроки которых будут согласованы по дипломатическим каналам", - говорится в сообщении.
Напомним, П.Порошенко надеется на содействие Китая для прекращения российской агрессии против Украины .