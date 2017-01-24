П.Порошенко: Фінляндія твердо стоїть на позиції збереження санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко за підсумками зустрічі з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо подякував йому за підтримку суверенітету України та тверду позицію щодо збереження санкцій проти РФ, передає УНН.
"Наші держави пов’язані не тільки столітньою традицією співпраці, спільними цінностями, але також і досвідом протистояння зовнішньому агресору. Ви гарно розумієте Україну і надзвичайно важливим є зараз таке розуміння в умовах триваючої гібридної війни Росії проти України. Хотів би подякувати вам особисто, пане президенте, за абсолютно чітку і тверду позицію щодо підтримки суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої держави. Я дякую за те, що Фінляндія твердо стоїть на позиціях збереження санкцій проти РФ аж до повного виконання мінських угод", - сказав П.Порошенко.
Він також особисто висловив повну підтримку президенту Фінляндї за готовність доєднатися до діяльності центру протидії гібридним загрозам в Хельсінки.
"Бо кожного дня, долаючи гібридну загрозу, на жаль, Україна отримує чи не найкращий досвід в світі і це може бути корисно нашим європейським партнерам", - додав він.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Фінляндської Республіки.
Програмою візиту 24 січня відбудеться зустріч П.Порошенка з Президентом Фінляндської Республіки Саулі Нііністьо у форматі “віч-на-віч”. Також відбудуться переговори у розширеному складі під головуванням президентів двох країн за результатами яких заплановано підписання двостороннього документа.
У програмі візиту також зустріч Президента України з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Юхою Сіпіле та спікером парламенту цієї країни Марією Лохелою.
П.Порошенко також зустрінеться з представниками місцевої української громади та відвідає Музей маршала Карла Густава Маннергейма.