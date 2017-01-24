П.Порошенко: Финляндия твердо стоит на позиции сохранения санкций против РФ

"Наши государства связаны не только столетней традицией сотрудничества, общими ценностями, но также и опытом противостояния внешнему агрессору. Вы хорошо понимаете Украину и чрезвычайно важно сейчас такое понимание в условиях продолжающейся гибридной войны России против Украины. Хотел бы поблагодарить вас лично, господин президент, за совершенно четкую и твердую позицию по поддержке суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства. Я благодарю за то, что Финляндия твердо стоит на позициях сохранения санкций против РФ до полного выполнения минских соглашений", - сказал П.Порошенко.

Он также лично выразил полную поддержку президенту Финляндии в готовности присоединиться к деятельности центра противодействия гибридным угрозам в Хельсинки.

"Потому что каждый день, преодолевая гибридную угрозу, к сожалению, Украина получает едва ли не лучший опыт в мире и это может быть полезно нашим европейским партнерам", - добавил он.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Финляндскую Республику.

24 января состоится встреча П.Порошенко с Президентом Финляндской Республики Саули Ниинисте в формате "с глазу на глаз". Также состоятся переговоры в расширенном составе под председательством президентов двух стран по итогам которых запланировано подписание двустороннего документа.

В программе визита также встреча Президента Украины с премьер-министром Финляндской Республики Юха Сипила и спикером парламента этой страны Марией Лохелой.

П.Порошенко также встретится с представителями местной украинской общины и посетит Музей маршала Карла Густава Маннергейма.