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П.Порошенко дозволив контрактникам звільнитися з військової служби в особливий період (доповнено)

П.Порошенко дозволив контрактникам звільнитися з військової служби в особливий період (доповнено)

Київ • УНН

 • 12369 перегляди

КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав закон щодо удосконалення порядку проходження військової служби, зокрема, що дає можливість військовослужбовцям-контрактникам в особливий період за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Реалізація підписаного Президентом закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку проходження військової служби", як зазначається, дозволяє унормувати деякі питання, пов’язані з прийняттям, продовженням та звільненням громадян з військової служби. "Зокрема, дасть можливість військовослужбовцям, які проходять військову службу за різними видами контрактів в особливий період, за бажанням продовжити військову службу за новим контрактом або звільнитися з військової служби", - йдеться у повідомленні.

"Це дає вам можливість завершити контракт з тими, хто вирішив повернутися додому, але разом з тим – ні на йоту не знизити боєздатність і боєготовність частин і підрозділів, в першу чергу тих, які знаходяться у зоні проведення АТО, бойових операцій із захисту нашої держави", - звернувся Глава держави до присутніх під час підписання законів міністра оборони Степана Полторака та начальника Генерального штабу Віктора Муженка.

"Тим громадянам України, які уклали фактично безстроковий контракт під час особливого періоду, ми даємо можливість відновити справедливість і дати можливість командирам забезпечити їх звільнення", - додав П.Порошенко.

Разом з тим Президент звернув увагу на те, що "заміна особового складу здійснюватиметься поетапно".

"Законом встановлюється, що право на звільнення з військової служби набувають військовослужбовці, які проходять військову службу за контрактом, дію якого було продовжено понад встановлені строки на період до оголошення демобілізації та які вислужили не менше 18 місяців з дати його продовження".

"Також звільнитися мають право військові, що уклали контракт на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію та вислужили не менше 24 місяців військової служби за контрактом", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що документом також вносяться зміни до закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", пов’язані з унормуванням деяких інших питань щодо прийняття, проходження, звільнення з військової служби. Зміни до Кодексу законів про працю України та закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" врегульовуються питання збереження соціальних пільг військовослужбовців.

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