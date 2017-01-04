П.Порошенко позволил контрактникам уволиться с военной службы в особый период (дополнено)

Реализация подписанного Президентом закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы", как отмечается, позволяет нормировать некоторые вопросы, связанные с принятием, продолжением и увольнением граждан с военной службы. "В частности, даст возможность военнослужащим, проходящим военную службу по различным видам контрактов в особый период, по желанию продолжить военную службу по новому контракту или уволиться с военной службы", - говорится в сообщении.

"Это дает вам возможность завершить контракт с теми, кто решил вернуться домой, но вместе с тем - ни на йоту не снизить боеспособность и боеготовность частей и подразделений, в первую очередь тех, которые находятся в зоне проведения АТО, боевых операций по защите нашего государства", - обратился глава государства к присутствующим при подписании законов министра обороны Степана Полторака и начальника Генерального штаба Виктора Муженко.

"Тем гражданам Украины, которые заключили фактически бессрочный контракт при особого периода, мы даем возможность восстановить справедливость и дать возможность командирам обеспечить их освобождения", - добавил П.Порошенко.

Вместе с тем Президент обратил внимание на то, что "замена личного состава будет осуществляться поэтапно".

"Законом устанавливается, что право на освобождение от военной службы приобретают военнослужащие, проходящие военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до объявления демобилизации и выслуживших не менее 18 месяцев с даты его продолжения".

"Также уволиться вправе военные, которые заключили контракт на срок до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации и отслужили не менее 24 месяцев военной службы по контракту", - сказано в сообщении.

Сообщается, что документом также вносятся изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", связанные с нормированием других вопросов принятия, прохождения, увольнения с военной службы. Изменения в Кодекс законов о труде Украины и закона Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" регулируются вопросы сохранения социальных льгот военнослужащих.