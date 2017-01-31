П.Порошенко доручив дипломатам поінформувати про ситуацію в Авдіївці Радбез ООН та ОБСЄ – К.Єлісєєв
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Президент Петро Порошенко переривав візит до Німеччини та доручив українським дипломатам поінформувати про загострення ситуації в Авдіївці Радбез ООН та ОБСЄ, а також розпорядився ініціювати засідання Тристоронньої контактної групи. Про таке в ефірі “5 каналу” заявив заступник глави Адміністрації президента України Костянтин Єлісєєв, передає УНН.
“Останнім часом дуже напружена ситуація навколо Авдіївки. Маємо інформацію, що у зв’язку із обстрілами була зруйнована критично важлива інфраструктура міста і є загроза гуманітарної катастрофи у зв’язку з ескалацією навколо Авдіївки. Президент України вирішив перервати свій візит до Берліна і терміново повернутися до Києва для того, щоб координувати заходи уряду і заходи із запобігання гуманітарної катастрофи і пошуку реагування на обстріли які відбуваються довкола Авдіївки,” — зазначив він.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П.Жебрівський повідомив про ситуацію в Авдіївці: оголошено надзвичайний стан
“Зараз Президент доручив міністру закордонних справ на контакті з членами Радбезу ООН і наш посол готує відповідне звернення. Крім того були контакті з ОБСЄ, яке теж готує своє реакцію на те, що відбувається навколо Авдіївки,” — заявив К.Єлісєєв.
“Також Президент доручив ініціювати скликання надзвичайного засідання Тристоронньої контактної групи в будь-якому режимі, і навіть в режимі відеоконференції, аби обговорити ту ситуацію, критичну, яка складається навколо Авдіївки,” — додав заступник голови АП.
Нагадаємо, перший заступник голови Донецької ВГА Євген Вілінський заявляє, що найближчим часом в Авдіївці запустять потужний генератор для забезпечення міста теплом.
Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів. Нагадаємо, 30 січня внаслідок бойових дій на Донбасі загинуло троє українських військових, ще 17 отримали поранення і троє травмовані.
Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.